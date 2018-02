Vesi jääb voolama, aga kauaks? Rängas põuas vaevlev Kaplinn sai õige pisut ajapikendust

Nagu Delfi välisuudised ja Forte varemgi kirjutanud on, on Lõuna-Aafrika Vabariigi suuruselt teist linna ehk Kaplinna tabanud ränk veekriis. Pärast kolme järjestikust põua-aastat teatas valitsus, et niinimetatud nullpäeval (Day Zero) keeratakse lihtsalt tavamajapidamiste kraanid vee säästmiseks kinni.

Business Insider teatav, et kui see niinimetatud nullpäev oli viimaste plaanide järgi kavandatud aprilli, siis nüüd nihutati see edasi 9. juulile. Viimati oli nullpäevana märgitud 4. juuni, seega sai linn nüüd armuaega 35 päeva.

Linnavalitsus on soovitanud inimestel päevase veetarbimise hoida 50 liitri juures. Viis minutit duši all kulutab 45 liitrit. Inimesed kasutavad pesuvett WC-de loputuskastides, käte puhastamiseks kasutatakse vee asemel puhastusvahendeid ning vett kogutakse tünnidesse-mannergutesse igal võimalusel. Mure, et vee lõppedes võib nelja miljoni elanikuga linnas tõeline anarhia puhkeda, on täiesti tõsine.

Lääne-Kapimaa provintsi juht Helen Zille ütles aasta alguses, et Kaplinna veeprobleem on terve maailma suurlinnade kontekstis kõige hullem kriis alates Teisest maailmasõjast, kui 2001. aasta New Yorgi terrorirünnak välja arvata.

Inimesed seisavad Kaplinna Newlandsi linnaosas allika juures veesabas. Reuters

Ent linnavalitsus ütleb, et drastilised meetmed ja veekasutuse piiramine argielus hakkavad soovitud mõju avaldama. Abilinnapea Alderman Ian Neilson ütles, et nullpäeva sai edasi lükata suuresti ka tänu sellele, et Kaplinna veega varustavatesse ja praegu väga madala veetasemega reservuaaridesse suunati vett teistest riigi veehoidlatest.

Esialgu oli nullpäev paika pandud kui 21. aprill, siis toodis see ettepoole 12. aprilli peale, siis lükati 11. maile, siis 4. juunile ja nüüd 9. juulile.

Kui nullpäevani jõutakse - seda on võimalik range veesäästmise ja mujalt vee juurdevedamisega ka vältida - keeratakse tavamajapidamiste kraanid kinni ja linlased peavad hakkama veesabades seisma, kus neile seda sõjaväe järelvalve all jaokaupa jagatakse.