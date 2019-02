Venemaa kaitseministeerium lubas Novaja Zemlja elanikke jääkarude eest kaitsta

Venemaa Arktikas asuva Novaja Zemlja saare Belušja Guba jääkaruprobleemi lahendamiseks loodi töögrupp, kuhu kuuluvad kaitseministeeriumi, Venemaa teaduste akadeemia Severtsovi-nimelise ökoloogia ja evolutsiooni instituudi, Russkaja Arktika rahvuspargi ja looduskaitseteenistuse Rosprirodnadzori esindajad, teatas ajaleht Krasnaja Zvezda.

Kaitseministeerium teatab, et jääkarude agressiivset käitumist võib seletada sellega, et kiskjad on tulnud jahile, vahendab Kommersant.

Kujunenud olukorras on otsustatud kiirendada prügipõletuskompleksi ehitamist Novaja Zemljale, teatas kaitseministeerium. Varem pidi see valmima 2021. aastal, nüüd sel või järgmisel aastal.

Alates 9. veebruarist on Novaja Zemlja asulates jääkarude tõttu eriolukord. Regionaalametnikud kinnitavad, et mitmekümne kiskja rünnakut asulatele on õnnestunud vaos hoida. Ametnike ja teadlaste hinnangul on jääkarude kogunemise põhjus neid ligi meelitavad prügimäed, kus leidub süüa.