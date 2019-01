Värske raporti järgi soojenevad maailma ookeanid kiiremini kui arvatud

Raport mis avaldati USA ajakirjas Science, lükkab ümber varasemad raportid, mis viitavad niinimetatud pausile ülemaailmses soojenemises viimastel aastatel, vahendab AFP.

Värskeim tehnoloogia näitab, et mingit sellist pausi ei ole olnud, mis tekitab uut muret kliimamuutuse tempo ja selle mõju pärast planeedi peamisele puhvrile – ookeanidele.

„Ookeani soojenemine on kliimamuutuse väga tähtis indikaator ja meil on jõulised tõendid, et see soojeneb kiiremini, kui me arvasime,” ütles uuringu kaasautor Zeke Hausfather California Ülikoolist Berkeleys.

Umbes 93 protsenti ülemäärasest soojusest, mille vangistavad Maa ümber fossiilsete kütuste põletamise tagajärjel tekkinud kasvuhoonegaasid, koguneb maailma ookeanidesse.

Värske raport toetub neljale uuringule, mis on avaldatud aastatel 2014-2017 ja mis annavad täpsema hinnangu möödunud trendidele ookeanide soojuse osas, võimaldades teadlastel varasemaid uuringuid uuendada ja kohendada ennustusi tuleviku kohta.

Võtmetegur täpsemate numbrite jaoks on ookeane jälgiv laevastik nimega Argo, mis sisaldab ligi 4000 ujuvat robotit, mis triivivad maailma ookeanidel ja sukelduvad mõnepäevaste vahedega 2000 meetri sügavusele ja mõõdavad ookeani temperatuuri, pH-d, soolsust ja muid andmeid.

Argo on andnud pidevalt ja ulatuslikult andmeid ookeani soojuse kohta alates 2000. aastate algusest.

Uus analüüs näitab, et ookeanide soojenemine on samas tempos tõusva õhutemperatuuriga.