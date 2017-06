Temppeliaukion kirkko: terroristide sihtmärk number üks Helsingis

Temppeliaukion kirkko (e k templiväljaku kirik) on 1969. aastal valminud luterliku Töölö koguduse kirik Helsingis, mis kujutab endast sisuliselt kaljusse rajatud suurt kuplit suurte kivirahnude keskel. Tavaliselt kirikutele omast kõrget torni sellel kirikul ei ole, aga kuna kupli all on erakordsed akustilised võimalused, kasutatakse kirikut sageli kontsertide korraldamiseks, rääkimata sellest, et omapärane pühamu tõmbab suurte massidena turiste ligi.

Pühapäeval nähti aga kiriku ümbruses ebatavaliselt massiivset politseioperatsiooni, mille otstarve jäi esialgu ebaselgeks. Tänaseni pole kedagi vahistatud, kuid keskkriminaalpolitsei on kinnitanud, et neil oli alust kahtlustada võimalikku Islamiriigi terririrünnakut nimelt selle kiriku vastu Helsingis. Niisiis toodi veel eile selle kiriku ukse ette suured betoonimürakad, tõkestamaks näiteks võimalikku hoone rammimist autoga. Nähtavasti tuli Soome politsei vihje kellestki kahtlasest isikust, aga teda pole tabatud, ning kui tõsine terrorioht selle kiriku suhtes tegelikult on, on raske isegi öelda.

Põnevaid leide: mida paljastavad meile Vilniuses kiriku alt leitud 23 muumiat? Igatahes Islamiriigi huvi selle kiriku vastu olevat kuskil märgatud. Iseenesest, kui kirikut väljast vaadata, peaks ta olema päris plahvatuskindel, olles rajatud tugevasse kaljusse, ning kuplit ümbritseb suurtest graniitrahnudest müür. Suviti külastab hoonet iga päev ligemale 10 000 turisti. 1932-1961 korraldati kokku kolm avalikku arhitektuurikonkurssi, ning lõpuks jäi peale vendade Timo ja Tuomo Suomalaiste idee ehitada kirik, mis sulanduks kaljusse, nn Kivikirkko (kivikirik). Ehitustööd algasid 1968. aastal, kuid samal aastal nähti seal ka noorterühmituse protesti, küll mitte kiriku, vaid Biafra näljahäda vastu Aafrikas. Kirikule grafiteid Biafra sodinud noored said trahvi, aga üks neist kirjadest on siiani kirikus nähtaval. Kaljutempel avati 28. septembril 1969, esmalt nime all Taivallahden kirkko, 1971. aastast nimega Temppeliaukion kirkko. Kokku mahutab kirik korraga 940 inimest, koguduse saal teisel korrusel mahutab 130 inimest.