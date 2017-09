Soome järve kallati 200 tonni kemikaale ja nüüd on järv ülimalt puhas (kuid ujuvad seal zombihaugid)

Littoistenjärvi on Edela-Soomes paiknev 147,5 hektariline järv, mis sügavaimas kohas on kolm meetrit sügav. Rannajoone pikkus umbes kuus kilomeetrit. Järv on juba pikemat aega kannatanud liigsete toitainete põhjustatud reostuse käes, mis on pannud vohama mürgised sinivetikad.

2017. aasta kevadel kallati järve seega 200 tonni sadestuskemikaali, nimega polüalumiiniumkloriid. Tulemuseks see, et täna on järve vesi puhtamaid Soomes, vesi on sama läbipaistev, kui akvaariumit vaataks. Fosforisisaldus vähenes kohe 95 protsenti. Kohalikud elanikud olid vaimustuses, samas kui mujal Soomes hakati kaaluma juba sellise puhastamise jäljendamist. Kokku ligemale 300 järve Soomes kannatab samasuguse sinivetikate vohamise käes. Paraku tuleb nüüd kalameestelt hoopis ebameeldivamaid teateid, kuna ilmnes, et järves elavad haugid on sama hästi kui zombistunud, nende kehad on kaetud suurte paisetega ja kuigi kalad on veel elus, hõljusid nad juba jõuetuna järvepinnal. Kui kevadel kemikaalide külvi tehti, täheldati esmalt latikate massisuremust, kuid see pigem rõõmustas kohalikke võime, kes pidid niikuinii kalade hulka järves vähendama hakkama. Kuid nüüdne teade haugide haigestumisest võib olla ka otsene tulemus kevadisest "puhastamisest".