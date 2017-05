RB LOOMALOOD: Aleksei Turovski selgitab, mida mõtleb ökodukti vaatav põder

Pruunikashallid tüved tihedate püstitriipudena selgelt silme ees, siinsamas metsaveerel tihedam võsa, mille võrsed on magusad näksida... Kaugemale silm ei seletagi, sest turvalises keskkonnas, metsas ja põõsastes uidates polegi rohkem vaja. Eemal lagedal kaigub aga sadade mööduvate autorataste heli ning paistab väli, maapind kerkib kuidagi ebaloomulikult kõrgele ning turvalise vertikaaltriipudest maailma vahetab välja hoopis horisontaalne sirge.

Ei, see pole küll õige asi, sinnapoole ei tasu minna. Küllap just nii võib mõelda põder, lühinägelik loom, kes on sattunud Eesti ainsa ökodukti lähedusse. Siiski, tegelikult läheb põder ökoduktile küll, kuid see peab olema laiem ja laugem - loom vajab vähemalt 60-80 meetri laiust ökodukti.

Loomaaednik ning armastatud loodusteemade populariseerija Aleksei Turovski aitab mõtestada seda, kuidas vaatavad erinevad loomad ökoduktidele. Kokku portreteerime minisarjas kaheksat erinevat looma, kel kõigil on oma teed ja rajad. Kui juba raudteed või uut maanteed ehitada, siis ikka nii, et ka loomad neist üle saavad.

Ökodukte on planeeritud trassile tegelikult üsna tihedalt. Mida ootavad loomad inimestelt? Vaata videost!