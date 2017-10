Orkaan tuleb otse Euroopa peale: miski on sellel pildil valesti

Orkaan (hurricane) on juba ajalooliselt nimi, mida omistatakse vaid troopilistele tsüklonitele, mis kujunevad Aafrika ja Ameerika vahel, võtavad suuna nimelt idast läände ja vaid harva jõuavad Ameerika rannikult suure kaarega ja oluliselt nõrgenenuna lõpuks Euroopa kliimat mõjutama. Uuemas ajaloos teadaolevalt vaid üks orkaan on otse Euroopat tabanud, kui 2005. aastal Vince Atlandi ookeanilt tulles Hispaaniat tabas.

Vince kujunes orkaaniks niigi ebatavaliselt tiheda orkaanihooaja lõpus 2005. aastal, kokku 12. orkaanina tol hooajal ja üldse 20. troopilise tsüklonina. Tollane hooaeg lõi rekorditetabeli täielikult uueks kokku 31 troopilise madalrõhkkonnaga, millest 28 kujunesid troopiliseks tormiks ja 15 orkaaniks.

Orkaan Vince 2005. a Wikimedia commons

Juba siis oli ennekuulmatu, et üks orkaan, mis kujunes välja Madeira lähistel asuval merealal, üsna külmades tingimustes, võttis suuna otse Euroopa peale ehk siis itta, mitte läände. Hispaaniat tabas esimese kategooria orkaan 11. oktoober 2005 oluliselt nõrgenenuna ja ei põhjustanud muud kui vaid tavaliselt rohkem sademeid. Hispaaniat tabas ta üldse teise orkaanina pärast 1842. aasta orkaani, ehk siis pärast 163-aastast vaheaega.

Iirimaad tabas tõsisem orkaan viimati aastal 1961, kui orkaan Debbie, mis kokku nõudis 78 inimelu, külvas purustusi ka Iirimaal ja Inglismaal. See orkaan tegi küll läbi suhteliselt tavalise teekonna, kaarega läänest tagasi Euroopa suunas keerates. 1961. aasta ei läinud rekorditeraamatutesse mitte orkaanide koguarvuga (neid oli vaid kaheksa), küll aga sellega, et koguni seitse neist ületas kolmanda kategooria orkaani mõõdu.

Orkaani Debbie teekond 1961. aastal Wikimedia commons

Loe veel

Praegu valmistub Iirimaa aga viimase 56 aasta rängimaks tormiks, kui Assooridest läänes paiknev orkaan Ophelia on võtnud suuna otse Euroopa suunas, kogu Ameerika maailmajagu lihtsalt eirates. Mure on tõsine, sest 1961. aasta Debbie tappis ju Iirimaa saarel kokku 18 inimest.

Ka eelnenud orkaanid José ja Maria jõudsid sel aastal küll Iirimaani välja, aga nii nõrgana, et ei põhjustanud mingeid purustusi. Ophelia on aga suunatud otse Iirimaale, USA rahvusliku orkaanikeskuse arvestusel on ta praegu kategooria 2 orkaan, püsivate tuulte kiirusega 105 mph ehk siis 47 m/s (169 km/h) ja orkaani jõuga peaks ta Iirimaad tabama esmaspäeva pärastlõunal, tõsi, järsult nõrgenedes.

Tänavuse aasta orkaanid kaardil: