Mis toimub? Norras hukkus kaubarongide teel kolme päevaga üle saja põhjapõdra

Lõuna-Norras Helgelandis põhjapõtru kasvatav Torstein Appfjell kurtis eile uudiseagentuurile AP, et tema loomad langevad järjepidvalt kohalike kaubarongide ohvriks.

Mees teatas eile, et ainuüksi möödunud neljapäevast laupäevani hukkus rongi ees enam kui sada põhjapõtra. Eriti hulluks osutus laupäev, kui otsa leidis koguni 65 looma.

Appfjellide pere on üks neljast, kes selles piirkonnas põhjapõtru kasvatab. Kokku on seal umbes 2000 põhjapõtra. Kõige hullemal ajal on rongide tõttu hukkunud 12 kuuga 250 looma.

Paljud põtradest on varustatud GPS-seadmetega. Seetõttu on teada, et enamik loomi jõudsid surmavatele liipritele Eiterstrøm ja Mosjøeni vahel asuvatest mägedest, mille kaudu omanikud neid talveks rannikualadele suunavad.

Ronge käigus hoidev Bane NOR reageeris kurvale uudisele ruttu sellega, et vähendas mainitud piirkonnas sõidukiirusi - vähemalt seniks, kuni põtru nende talvekoju "kolitakse".