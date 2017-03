Maltalaste südamed on murtud: torm lõhkus ilmakuulsa maamärgi ja rahvusliku uhkuse

Kuulus paekivist kaar Gozo saarel, mida enam pole, kandis nime Taevasinine aken. Tillukese saareriigi elanike jaoks kurvast uudisest teatas Twitteris peaminister Joseph Muscat, tegu oli ühe sealse tuntuima loodusliku maamärgiga, mis sai kuulsaks ka tänu filmidele ja televisioonile.

Taevasinine aken (malta keeles it-Tieqa tad-Dwejra ja inglise keeles Azure Window) oli paekivist kaar mere kohal, mille nüüd tormid minema pühkisid.

Times of Malta raporteerib, et aastal 2013 läbi viidud uuringust selgus, et kuigi erosioon on vältimatu, pole moodustis otseses kokkukokkumisohus. Gozo saarel asunud paekaart võis näha muuhulgas näiteks Game of Thronesi esimeses osas (vt videost) ja ka mitmetes filmides.

Hiljuti olid paigaldatud küll keelumärgid ja kehtestatud trahv, et inimesed üle kaljukaare ei kõnniks, aga neist ei teinud turistid suurt välja. Peaminister Muscat ütles Twitteris, et "viimastel aastatel tellitud uuringud ütlesid, et maamärk võib vältimatu loodusliku kulumise tõttu raskelt kannatada saada. See kurb päev on nüüd käes."

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017

Läheduses asuva Xaghra küla elanik Roger Chessell ütles Times of Maltale, et ta koduaknast paistis võimas tormimöll ja ühtäkki variseski kaar kokku ja kadus merre. Karmide ilmaolude tõttu jättis kohalik laevakompanii ka õige mitmed sõidud ära.

Loe veel

Looduslike kaarte fännidel õnneks asub läheduses teinegi vähemtuntud moodustis nimega Wied il-Mielah.

Vahemeres asuv ja neljast asustamata ja kolmest asustatud saarest koosnev Malta on üks maailma väiksemaid ja samas tihedama asustusega riike. Valletta on Euroopa Liidu kõige väiksem pealinn.