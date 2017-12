Macron: Trump toob USA Pariisi kliimaleppesse tagasi

Prantsuse president Emmanuel Macron usub, et ta USA kolleeg Donald Trump mõtleb ümber ja Ameerika Ühendriigid siiski osalevad Pariisi kliimaleppes.

Macron ütles esmaspäeva õhtul USA telekanalile CBS antud intervjuus, et ta ei ole nõus Trumpi nõudmistega, et USA astub leppest välja ja nõuab enda jaoks uute tingimuste läbirääkimisi, vahendab BBC.

Prantsuse riigipea mõistis hukka USA käitumise, et riik kirjutas kliimaleppele kõigepealt alla, kuid siis loobus sellest. "USA kirjutas Pariisi kliimaleppele alla. On ülimalt agressiivne otsus sellest üksi loobuda ja jätta teised võimaluseta edasisteks läbirääkimisteks, sest üks osapool otsustas laua tagant lahkuda. Mul on kahju, aga nii lihtsalt ei tehta," kritiseeris Macron.

Täna, Pariisi kliimaleppe teisel aastapäeval, võõrustab Macron Pariisis rohkem kui 4000 inimest, nende seas 50 maailma riigipead, Theresa May'st Bill Gatesini. Kohtumisel osaleb ka Eesti peaminister Jüri Ratas. Donald Trumpi kohtumisele kutsutud ei ole.

Macroni eesmärk on kohtumisega edasi viia kliimakokkuleppe ambitsiooni hoida ülemaailmne keskmise temperatuuri tõus alla 2ºC.

Trump teatas USA kliimaleppest taandumisest tänavu juunis, põhjendades, et see on USA suhtes väga ebaõiglane. "Me lahkume, aga alustame läbirääkimisi. Loodan, et meil õnnestub saavutada õiglane kokkulepe. Oleks suurepärane, kui meid saadaks edu. Kui ei, siis pole midagi lahti," lausus ta.

Trumpi sõnul on Pariisi kliimalepe näide sellest, kuidas Washington on liitunud kokkuleppega, mis seab USA ebasoodsasse olukorda võrreldes teiste ettevõtetega, mis saavad sellest kasu. Kliimaleppest saavad Trumpi sõnul eelkõige kasu Hiina ja India. "See lepe tähendab massiivset USA jõukuse ümberjaotamist teistele riikidele."

Vaata videost katket Macroni intervjuust CBS-ile: