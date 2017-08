Leetripaanika Soomes - haige itaallane reisis seal rongiga ja siis tuli laevaga Tallinna

Ligemale 2000 inimest Soomes ja ilmselgelt ka rida inimesi Tallinnas on võinud puutuda kokku mehega, kes enesele teadmata põdes leetreid.

Soomes viibis mainitud itaallane juunis ja teadaolevalt reisis sealt edasi laevaga Tallinna, teatab Helsingin Sanomat. Soome meediasse jõudis see info küll alles nüüd, kui ilmus juba vastav raport ajakirjas Eurosurveillance.

Kuigi leetrid on ohtlik nakkushaigus, mis võib lõppeda ka surmaga, tuleb tänapäeval seda siiski suhteliselt harva ette. Eestis on leetriepideemiad olnud aastatel 1965–1966 (haigusjuhtude arv 42 665 ja surmajuhtude arv 3) ning aastail 1981–1982 (haigusjuhtude arv 9485 ja surmajuhtude arv 0). 2015. aastal tuvastati leetritega nakatumist neljal patsiendil Eestis.

Soomes polnud leetreid (s k tuhkarokko) tuvastatud juba 1998. aastast alates, sest peaaegu kogu elanikkond on nende vastu vaktsineeritud. Kuid eriti viimastel aastatel on paljud vanemad hakanud aktiivselt keelduma laste vaktsineerimisest ja tulemus on nüüd käes.

Itaallane saabus Soome 11. juunil ja sõitis rongiga suvelaagrisse Ida-Savo maakonnas. Seal ilmnes tal palavik ja hiljem lööve. Jaanipäeva eel viidi mees haiglasse, kuid kuna ta väitis, et on vaktsineeritud leetrite vastu, lasti ta tagasi laagrisse, päev pärast jaanipäeva sõitis mees aga rongiga Helsingisse ja edasi laevaga Tallinna, kust lendas 26. juunil edasi Itaaliasse.

Laagris puutus temaga kokku 200 last ja noorukit seitsmest eri riigist, haiglas 50 inimest, kahel rongiretkel kokku 700 inimest ja laevas veel ligemale 950 inimest. Leetrid on aga kergelt nakkav haigus, mis võib külge hakata isegi siis, kui astuda samasse ruumi paar tundi pärast viirusekandjat.

Laagris saigi temalt nakkuse viis isikut, augustis on ilmnenud Soomes aga veel neli leetrijuhtu, nüüd juba inimestel, kes naasnud reisilt Itaaliasse.

Sel aastal on enneolematult palju leetrijuhtumeid kirja pandud Prantsusmaal, Saksamaal, tõeline massiepideemia on aga lahti Rumeenias - 6500 haigestunut, neist 38 surnud.

Kirjutab kliinik.ee: