Kurb lugu: leinav mõõkvaal on vedanud surnud poega kaasas juba 17 päeva

Mõõkvaal number J35, hüüdnimega Tahlequah tõi 24. juulil Kanada rannikul ilmale järglase, ent see suri mõne minuti jooksul. Ema pole siiski kaotanud lootust, et laps uuesti hingama hakkab. Üleeile märgati vaala USA vetes Washingtoni osariigi lähistel, surnud imik endiselt kaasas. Nukrat paari nähti merel ka eile. Praeguseks on nad sünnituspaigast jõudnud rohkem kui 1600 kilomeetri kaugusele.

Teadlased kardavad, et ema teeb endale leinamisega liiga ja kulutab rändamiseks oma viimased jõuvarud. Pole kindel, kas Tahlequah vahepeal midagi söönud on. Paraku ei tihka teadlased teda ka lapse laibast lahutada, kuna see tekitaks loomale lisastressi. „Nagu inimestegi puhul, peab lein oma loomuliku lõpu leidma,” ütles bioloog Jeff Corwin telejaamale CBS.

Loomakaitsega tegeleva MTÜ Wild Orca juht Deborah Giles nentis, et mõõkvaala teekonna jälgimine on emotsionaalselt kurnav. „Inimlike emotsioonide ülekandmine on sellisel puhul väga lihtne, aga isiklikult usun, et see on antud juhul täpne, ta tõepoolest leinab,” ütles Giles väljaandele Huffington Post. Nüüdseks on vaalabeebi laip hakanud pisitasa lagunema ning bioloogid loodavad, et Tahlequah annab varsti alla. Oht ähvardab aga ka teist sama parve noort vaala numbriga J50, kes on haiguse tõttu nälgimas.

Positiivselt poolelt tekitab maailma meediasse jõudnud traagiline lugu inimestes suuremat huvi mõõkvaalade saatuse suhtes. Giles märgib, et Põhja-Ameerika mõõkvaalade arv on aastate jooksul langenud koos Vaikse ookeani kuninglõhe populatsiooni vähenemisega. „Meie oleme seda rääkinud viimased 20 aastat, ent viimasel kolmel nädalal on vaalad justkui ise selgitustöö üle võtnud,” märkis Giles.