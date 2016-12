Piraatlus ei tähista sugugi romantilisi tegelasi teleekraanil, vaid ikkagi pussnugade ja kalašnikovidega relvastatud röövlijõuke, kes kiirete paatidega suurte laevade juurde kihutavad, pardale ronivad ja sealset meeskonda suure lunaraha lootuses pantvangi tahavad võtta. Teised hiilivad küll lihtsalt pardale ja varastavad midagi, sest see on oluliselt ohutum viis.

Piraatluse kuldaeg võis ju olla 15.-19. sajandil, aga probleem pole kuskile kadunud. Tõelised piraatluse kolded leiduvad Indoneesia vetes, Bengali lahes, Guinea lahes, Hiina rannikul, Adeni lahes ja üha enam ka Kariibi meres. Somaalia piraadilaevad on tänaseks küll juba enamikus sõelapõhjaks lastud. Viimase aastakümne suurimaid saavutusi ongi see, et ka kaubalaevad on tihti relvastatud saatemeeskondadega, kes ei kõhkle piraatide pihta tuld avada.

Rahvusvahelise Kommertskoja (ICC) peetav lehekülg Commercial Crime Services peab põhjalikku andmebaasi piraadirünnakute kohta, mis suunatud laevade vastu maailmamerel. Järgnevalt nende andmetest.

Ülekaalukalt suurim piraadipesa paikneb praegu regioonis, mis sisaldab Indoneesiat, Singapuri, Malaisiat, Filipiine ja ka Vietnami:

2016. a piraatide rünnakud laevadele. https://www.icc-ccs.org

Suuruselt järgmine piraadipesa paikneb Guinea lahes, ennekõike Nigeeria vetes, aga ulatub ka Angolani:

2016. a piraatide rünnakud laevadele. https://www.icc-ccs.org

Paistab, et Somaalia ja Jeemeni vetes on enamik piraadilaevu juba sõelapõhjaks lastud, sest tänavune pilt piraatide edu küll ei näita. Aga piraate leidub piki Aafrika idarannikut Lõuna-Aafrikani välja. Euroopa Liit käivitas 2008. aastal just Somaalia vetest piraatluse väljatõrjumiseks operatsiooni Atalanta, mida hiljuti pikendati veel 2018. aastani, Kui 2009-2011 tuvastati seal 163 - 176 piraadirünnakut aastas, siis 2014 vaid kaks, mullu mitte ühtegi ja tänavu üks. Ilmselgelt on sõjalised võtted piraatide vastu juba vilja kandnud:

2016. a piraatide rünnakud laevadele. https://www.icc-ccs.org

Kariibi mere piraatlus ehk päriselt ei õitse, aga on selge, et Colombia ja Venezuela röövlijõugud ja kartellid on leidnud järgijaid ka merel:

2016. a piraatide rünnakud laevadele. https://www.icc-ccs.org

Laiem kaart näitab, et piraatidel on pidu ka India ja Bangladeshi vetes, ootamatult aga ka Hiina rannavetes Ida-Hiina ja Kollases meres. Samal ajal on Hiina oma laevastiku koondanud arusaamatuks relvatäristamiseks Lõuna-Hiina meres, üldse mitte piraatide, vaid naaberriikide aadressil.

2016. a piraatide rünnakud laevadele. https://www.icc-ccs.org

Näiteid detsembrikuust:

1.12. Tabaneo, Indoneesia - rutiinse vaatluse käigus märgati kolme röövlit laevatekil, meeskond lõi häiret ja haaras relvade järele, piraadid põgenesid laevalt.

1.12. Luanda, Angola - kaks röövlit ronis tankeri tekile, kuid kui meeskond häiret lõi, piraadid põgenesid, kätte juhtunud kraami kaasa viies

2.12. Kabil, Indoneesia - ankrus oleva kaubalaeva tekil märgati röövleid. Meeskond lõi häiret, piraadid põgenesid tühjade kätega

7.12. Muara Berau, Indoneesia - ankrus seisval kaubalaeval märgati eemalduvat kiirpaati, uurimisel selgus, et röövlid olid murdnud sisse kaubaruumidesse ja seal olnud kraami kaasa viinud.

8.12. samas piirkonnas - kolm röövlit ronis kaubalaeva tekile, meeskond lõi häiret, piraadid põgenesid varastatud kraamiga.

8.12. Sabah, Malaisia - võimud lasid piraadipaadil maha kolm inimest ja võtsid kaks vangi. Ilmnes, et üks tapetust oli terrorirühmituse Abu Sayyaf juhtivaid tegelasi Abraham Hamid.

8.12. Pearli rannik, Filipiinid - kaubalaevale lähenes kiirpaat kolme piraadiga, meeskond aktiveeris laeva kaitsemeetmed ja kiirendas eest ära. Nähes, et laevale lähenemine on juba ohtlik, jätsid piraadid rünnaku katki.

12.12. Lagos, Nigeeria - kiirpaadiga lähenenud kolm röövlit üritas köit kasutades tankeri tekile ronida, pardal olnud kaitsemeeskond tulistas röövleid, kes seepeale põgenesid.

15.12. Qua Iboe, Nigeeria - kaheksa röövlit üritas redeleid kasutades oma paadist ankrus seisvale tankerile ronida. Meeskond kutsus Nigeeria laevastiku appi, patrullaluse lähenedes piraadid aga põgenesid.

21.12. Katakhali jõgi, Bangladesh - kohalikule reisilaevale tungis kümme piraati, kusjuures üks meeskonna liige sai haavata ja teine jäi kadunuks. Ligemale 40 reisijalt rööviti kulda ja ehteid, 20 mobiiltelefoni ja raha. Piraadid pääsesid takistamatult põgenema.