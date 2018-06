Kange mees: 51-aastane prantslane alustas täna Tokyost üle Vaikse ookeani ujumist

Ben Lecomte kavatseb esimese inimesena läbida 9000 kilomeetri pikkuse meredistantsi, kus teda ohustavad nii haid, millimallikad kui ka võimsad lained. Lisaks kubiseb teekond plastprügist, mille sisaldusele meres prantslane soovibki oma retkega tähelepanu juhtida. Üle Atlandi on Lecomte juba ujunud.

Lecomte alustas oma vägitükki Jaapani aja järgi täna kell üheksa hommikul, kui meil Eestis oli kell kolm öösel. Lõplikult veest välja ronida on kavas San Franciscos kuue kuni kaheksa kuu pärast.

AFP teatab, et vesi oli jahe, ent päike paistis ja üldiselt olid tingimused meeldivad. Puhus kerge tuul. Ujujat saatsid esimese sajakonna meetri jooksul ta poeg ja tütar, kes seejärel tagasi maale läksid ja 70 prantslast saatma tulnud inimesega liitusid.

Päevas on kavas ujuda kaheksa tundi

Lecomte kavatseb ujuda ka läbi Vaikse ookeani Suure Prügilaigu, mille pindala on hinnatud Texase osariigi suuruseks. Nagu öeldud, ongi plastprügist ja muust ookeanireostusest teavitamine ja neile probleemidele tähelepanu tõmbamine ettevõtmise eesmärk.

Prantslast saadab 20 meetri pikkusel alusel nimega Discoverer tugimeeskond, mis mitmeid keskkonnakatseid läbi viib, muuhulgas on neil plaanis näiteks mõõta mikroplasti sisaldust ookeanivees. Prantslane magab, puhkab ja sööb laeval ning jätkab igal hommikul ujumist sealt, kus see eelmisel õhtul pooleli jäi. Päevas on plaanis ujuda umbes 8 tundi ja põletada 8000 kalorit.