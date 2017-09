Irma külvab hävingut: Miks ei ole olemas kuuenda kategooria orkaane?

Orkaan Irma on ajanud Kesk-Ameerika ja Florida elanikud paanikasse, kuigi purustuste tegelikku ulatust me isegi ei oska veel arvata. 2017. aastal on see juba üks kuuest orkaanist, samas kui teine orkaan Jose pole veel Antillide saarestike kohale jõudnud, kolmas, Katia tabab aga Mehhikot. Alles äsja tekitas Texases suuri veekahjustusi orkaan Harvey, tappes ka vähemalt 30 inimest. Mainimata on veel augusti alguse orkaanid Franklin ja Gert.

Usa rahvuslik orkaanikeskus (NHC) alustas uue troopilise laine jälgimist Aafrika kohal 26. augustil. Järgmine päev liikus see Atlandi kohale, paisudes 30. augustil troopiliseks tormiks. Päev hiljem nähti erilist tugevnemist, kui püsivate tuulte kiirus kasvas 110 km/h pealt 185 km/h peale, ehk juba kolmanda kategooria orkaaniks vaid 12 tunniga. Neljanda kategooria orkaaniks paisus Irma 4. septembril, päev hiljem saavutas viienda kategooria mõõdu, püsivate tuulte kiirusega juba 280 km/h. Ja siis mõõdeti nende tuulte kiiruseks juba 295 km/h, mis tegi Irmast tugevuselt teise orkaani kogu mõõdetud ajaloo jooksul. Tugevam oli vaid orkaan Allen 1980. aastal (305 km/h). Ja teadusmaailm hakkas arutama, kas peaks äkki kasutusele võtma veelgi tugevama orkaanide kategooria, nn kuuenda kategooria orkaani, vahendab Popular Mechanics. On küll selge, et senist skaalat tegelikult muutma ei hakata. Loe veel Orkaanide tugevust mõõdetakse Saffir-Simpsoni skaalat kasutades, mille töötasid välja insener Herbert Saffir ja meteoroloog Robert Simpson 1971. aastal. See skaala küll arvutab kasvu ka tuulte kiirust arvestades, aga põhiliseks argumendiks on siiski purustuste ulatus ehitistele. Orkaanide kategooriad: Kategooria 1 (väga ohtlikud tuuled, mis põhjustavad mõningasi purustusi, püsivate tuulte kiirus 119 - 153 km/h ehk 33–42 m/s)

Kategooria 2 (äärmiselt ohtlikud tuuled, ulatuslike purustustega, 154-177 km/h ehk 43–49 m/s)

Kategooria 3 (laastavad purustused ilmnevad, 178-208 km/h ehk 50–58 m/s)

Kategooria 4 (katastroofilised purustused ilmnevad, 209-251 km/h ehk 58–70 m/s)

Kategooria 5 (katastroofilised purustused ilmnevad laias ulatuses, üle 252 km/h ehk üle 70 m/s) Niisiis, kuigi võiks tunduda, et enne tuulte paisumist kiirusele 295 km/h, peaks olema võimalik juurutada skaalale järgmist astet, takistab seda siiski insenertehniline aspekt. Lihtsalt ei ole võimalik leida midagi karmimat, kui katastroofilised purustused laias ulatuses (kui just mingist totaalhävingust rääkima ei hakata). Seega, nii kaua, kuni Saffiri-Simpsoni skaala jääb kasutusele, pole kuuenda kategooria orkaane siiski oodata. Samas on aga Irma nii tugev orkaan, et seda mõõdavad isegi maavärinate mõõtmiseks loodud seadmed. Kolm orkaani möllavad praegu Atlandil nhc.noaa.gov Purustustest: Antigua ja Barbuda võimud teatasid, et ligemale 90 protsenti Barbuda hoonetest on purustatud, vähemalt üks hukkunu on teada. Ärimees Richard Branson jäi aga orkaani teele oma erasaarel Neckaril, Briti Neitsisaartel, varjudes keldrisse, ajal kui orkaan kõik hooned purustas. Väikesaarte järel peaks orkaan liikuma mööda Puerto Ricost, siis laastama Dominikaani vabariiki, Haitit ja Kuubat, et edasi juba keerata Floridat riivates kirde poole. Võimalikud suurimad purustused on ikka veel ees.