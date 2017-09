India arvab, et suudab kogu oma piiri satelliitvalve alla võtta

CartoSat-2E satelliit enne starti. Foto: ISRO

Illegaalseid piiriületusi India ligemale kui 13 888-kilomeetrisel maismaapiiril ja ligemale 7000-kilomeetrisel rannajoonel esineb nii palju, et on täiesti ilmne: mehitatud piirivalvest nende kontrollimiseks ei piisa. Samas on teada, et eriti Pakistani kontrollitud aladelt on Indiasse sisenenud ka terroriste, kes riigi julgeolekule otseseks ohuks.