Haruldane ravimatu Nipah` viirus on Indias tapnud kümme inimest, kaks on kriitilises seisus

Puuviljanahkhiired ehk lendrebased. AFP

Kerala terviseminister Dr. K. K. Shylaja ütles, et moodustatud on kiirreageerimisüksus ja Kozhikode meditsiinikolledžis on üles seatud spetsiaalsed iseoleeritud intensiivravipalatid.

Minister: olukord on kontrolli all

Kerala peaminister Pnarayi Viyajan ütles, et jälgib pingsalt olukorda ja tehakse igakülgseid pingutusi, et rohkem ükski inimene ei sureks. „Valitsus käsitleb küsimust äärmise tõsidusega,“ ütles ta. Täna ennelõunal teatas Viyajan, et viimase 24 tunni jooksul pole ühtki uut kinnitatud haigestumisjuhtumit lisandunud.

Pisut enne kella nelja täna pärastlõunal lisas India tervishoiuminister J.P. Nadda aga, et paanikaks ei ole põhjust, laiaulatuslikuma epideemia puhkemine on ebatõenäoline ja olukord on kontrolli all.

Esimesed haigusmärgid avalduvad Nipah` viiruse puhul 3-14 päeva pärast nakatumist palaviku ja peavalu kujul, neile järgnevad uimasus ja segasus, kirjutab Indian Express. Järgnev äge entsefaliit ehk ajupõletik viib seejärel 24-48 tunni jooksul selleni, et inimene langeb koomasse. Siis võib saabuda surm.

Esimest korda kerkis Nipah viirus uudistesse 20 aastat tagasi Malaisias. Siis jäid 265 inimest veidrasse haigusesse, millega kaasnes entsefaliit. Kõik haigestusid pärast sigade või haigete inimestega kokkupuutumist. Selles puhangus suri 105 inimest ehk 40% nakatunuist. Hiljem on Indias ja Bangladeshis olnud väiksemaid puhanguid, milles on 280 nakatunust surnud kokku 211 – see teeb suremusprotsendiks 75%.

Nimi anti küla järgi

Business Insider ütleb, et esialgu arvati, et sead ongi haiguse põhjustajad ja võimud tapsid üle miljoni looma, et tõbe tõkestada. Hiljem leiti, et viiruse algne võõrustajaorganism on siiski lendrebane. Haigusepuhangu alguseks peetakse seda, kui metsatustamine loomade asurkonda häiris ja nood seafarmidele lähemale kolisid. Viirus kandus nende väljaheidete kaudu sigadele ja neilt edasi inimestele.

Kui ühe haigust põdenud inimese ajust uus paramüksoviirus leiti, anti sellele ta koduküla ehk Nipah` nimi.

BBC ütles, et nüüd leiti kolme Keralas surnud inimese kodust mangosid, mida loomad hammustanud olid.