Esikoht on meie: eestlased joovad maailmas kõige rohkem alkoholi?

Väljaanne Worldatlas.com on reastanud sellel aastal edetabeli alkoholi tarbimisest elaniku kohta maailmas. Lõpuks on ka Eesti tõeliselt silma paistnud, kuna meie päralt on edetabelis lausa esikoht.

Ka varem on Eesti sarnastes edetabelites kõrgeid kohti ilmutanud, küll pigem Euroopa riikide seas, kuid tänavuse aasta numbrid on ikka mõjusad. Eestis tarbitakse elaniku kohta keskmiselt 14,97 liitrit puhast alkoholi aastas, millega me edestame napilt Valgevenet ja Leedut, teatab Worldatlas, ja uudis on meediaruumis ka laiemalt levimas. Loe ka siit Maailma terviseorganisatsioonil pole isegi Eesti kohta korralikke andmeid, kuid 2010. aastal väideti, et Eestis tarbiti siis 10,3 liitrit, Venemaal veel 15,1, Leedus 15,4 ja Austraalias koguni 17,5 liitrit ametlikku või illegaalset alkoholi elaniku kohta. Nüüdses edetabelis on Austraalia küll palju tagasihoidlikumale kohale laskunud. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel tarbis Eesti elanik 2011. aastal 10,2 liitrit absoluutalkoholi (ehk 100-protsendilist alkoholi), mis tähendab, et elaniku kohta joodi aastas keskmiselt 76 liitrit õlut, 9,4 liitrit veini, 9,6 liitrit kangeid ning 22,5 liitrit lahjasid alkohoolseid jooke, vahendab Statistikaamet Eesti andmeid. Osalt võime küll tänada vist ka soomlasi, kes siin viina ostmas käivad. Loe veel Seotud lood: GRAAFIK: Kui Soomes on 351 ja Rootsis 431 kauplust, kust saab kanget alkoholi osta, siis mitu sellist poodi on Eestis?

Alkoholitarbimine oli mullu neljandat aastat languses Eesti oma statistika paistab kinnitavat pigem alkoholi tarbimise vähenemist. Sarnases edetabelis aasta varem oli veel kindlal esikohal Valgevene, siis ei pääsenud Eesti isegi kümne esimese hulka. Kaks aastat varem oli aga Leedu esimene ja Eesti kolmandal kohal, mis viitab küll selliste edetabelite suurt kõikuvust. Puhta kullana ei saa edetabelit seega võtta. Kokku sureb maailmas alkoholi liigtarbimise tõttu aastas 3,3 miljonit inimest, Eestis enam kui tuhat. Puhta alkoholi tarbitav kogus liitrites elaniku kohta 2016. aasta seisuga: 1 Eesti 14.97

2 Valgevene 14.69

3 Leedu 14.30

4 Andorra 13.31

5 Tšehhimaa 12.47

6 Austria 11.90

7 Iirimaa 11.75

8 Prantsusmaa 11.40

9 Luksemburg 11.28

10 Ungari 11.21

11 Venemaa 11.20

12 Saksamaa 10.94

13 Saint Lucia 10.83

14 Poola 10.67

15 Slovakkia 10.64

16 Horvaatia 10.63

17 Bahama saared 10.53

18 Sloveenia 10.32

19 Portugal 10.30

20 Läti 10.21

21 Ekvatoriaal-Guinea 9.94

22 Austraalia 9.87

23 Belgia 9.75

24 Bulgaaria 9.72

25 Serbia 9.72