12 tormi, 84 hukkunut, miljon autot veekahjudega: Atlandi orkaanihooaeg sel aastal siiani

Orkaani Irma silm läheneb Bahamale. Reuters / Scanpix

Tänavune orkaanihooaeg algas Atlandi ookeani troopilisemas osas 19. aprillil 2017 ja arvestades sellega, et kolm orkaani on praegu üheaegselt Ameerika rannikule lähenemas, pole hooaeg veel kaugeltki läbi. Kokku 12 troopilist madalrõhkkonda, millest 11 on kasvanud troopiliseks tormiks ja kuus orkaaniks, ei ole midagi enneolematut ega ebatavalist.