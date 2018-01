VIDEO | USA-s Michigani osariigis ilmus õhtutaevasse meteoor, kosmiline külaline tõi kaasa ka maavärina

Suure järvistu ääres asuva Michigani osariigi lõunaosas nähti eile õhtul pärast kaheksat (meie aja järgi oli kell siis üle kolme varahommikul) taevas tulekera. Paljudel õnnestus erilist nähtust filmida-pildistada ning mõistagi tekitas see ka küsimusi - millega on tegu? UFO? Keravälk?

Riiklik ilmateenistus (NWS) vahendas seepeale riikliku geoloogiateenistuses kinnitust: nähti meteoori. Lisaks valgusmängule tõi kosmiline keha külakostiks ka kahemagnituudise maavärina, mille epitsenter oli New Haveni linnast kaheksa kilomeetrit edelas (New Haven ise asub Detroidist umbes 65 kilomeetrit kirdes).

Meteor that lit up the sky over southeastern Michigan earlier tonight also caused a 2.0-magnitude earthquake, according to @USGS. https://t.co/VjU0GcGSpG pic.twitter.com/I34RiZsYX4 — ABC News (@ABC) January 17, 2018

ABC News vahendab, et kui esimesed pildid ja kirjeldused juhtunust sotsiaalmeediasse jõudsid, polnud riiklik ilmateenistus algul siiski päris kindel, mida inimesed õieti nägid. Mõned elanikud kuulsid ka valju mürinat ja üks pealtnägija kinnitas, et ta maja lausa värises. Kui esialgu kirjutas NWS oma ametlikus Twitteris, et tegu on tõenäoliselt meteoori, mitte välguga, siis kindel kinnitus tuli alles kaks tundi hiljem. Ameerika meteooriühingu raportikaart näitas, et meteoor oli nähtav kokku kuues osariigis ja ka Kanadas. Ühtki kahjutuld kusagil ei puhkenud.

Meteoor muutis talveõhtu valgeks nagu päeva. Reuters

Teemaviitest #meteor sai tänu tulekerale mõneks ajaks ka USA Twitteri kasutajate seas TOP 5 teema.