Mil Mi-24 on tugeva tulejõuga nõukogudeaegne ründekopter, mis mahutab tavaliselt kahe-kolmeliikmelist meeskonda ja kuni kaheksat (ilmselgelt pigem relvastatud) reisijat. Mi-24V on veel täpsemalt selle 1976. aastast alates toodetud variant, relvastatud 9K114 Šturm-rakettidega.

Juba vanast ajast on Poola armeel neid kasutusel olnud, nüüd aga võttis sealne relvatööstus kätte ja moderniseeris ühe Mi-24V-helikopteri. Tellijaks olid Senegali õhuväed, helikopteriga sai 12. jaanuaril juba ka proovilende tehtud, mida tunnistas kohapeal ka Senegali õhujõudude ülem, brigaadikindral Birame Diop. Senegal lendab juba praegu Venemaalt hangitud paari 11 aastat vana Mi-35-ga, Mi-24 hangiti nüüd esmakordselt, edasi selgub, kas tellimusi samasuguseks moderniseerimiseks tuleb veel.

Võrdluseks tšehhide Mi-24V:

Sõjaline lennundustööstus nr 1 (WZL-1, Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr. 1) on üks haru Poola sõjatööstusest, mis vähemalt ise tutvustab end kui üht juhtivatest lennundustööstustest Euroopas, tegeldes ennekõike helikopterite Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, W-3 Sokół ja SH-2G Kaman hoolduse ja uuendamisega, mitmesuguste muude lennuvahendite ja nende varuosade tootmise ja remondiga.

Sellisel moel on nad suutelised pikendama helikopterite Mi-8 ja Mi-17 eluiga 42 aastani, helikopterite Mi-14 eluiga 38 aastani, helikopterite Mi-24 ja õppelennukite PZL TS-11 Iskra eluiga 40 aastani. Ühtlasi tegeldakse ka mehitamata droonhelikopteri ILX-27 arendusega Poola teadlaste ja kohaliku sõjatööstuse koostööl.

Mi-24 ja selle ekspordivariante Mi-25 ja Mi-35 on toodetud teadaolevalt ligemale 2300, ja kuigi Venemaa relvajõud kasutavad neid endiselt, on uuemal ajal üha enam neid maha müüdud kolmanda maailma riikidele. Neid on nähtud kõikvõimalikes riigisisestes ja ka riikidevahelistes sõjalistes konfliktides alates Ogadeni sõjast Etioopias 1977-1978 kuni viimatiste piirikokkupõrgeteni mullu Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ja sõjategevuseni praeguses Süürias.

Ka Senegalis on nähtud siseriiklikke konflikte, peamiselt Casamance mässulistega (selles sõjas on 35 aastaga hukkunud umbes 5000 inimest), kuigi õhuvägede kasutamisest seal pole palju teada. Kroonilises rahahädas Senegali õhuväed on teinud koostööd ennekõike Prantsusmaaga, praegu peaks neil olema 23 lennuvahendit, sh:

Ründelennukeid

EMB 314 (Brasiiliast) tellitud kolm

Luurelennukeid

King Air (USA-st) kaks

Transpordilennukeid

Fokker 27 (Hollandist) kolm

CASA CN-235 (Hispaaniast) üks

Helikoptereid

Mil Mi-2 (NSV Liidust) kaks

Mil Mi-17 (Venemaalt) kaks

Mil Mi-24/Mi-35 (Venemaalt) kaks

AW139 (Itaaliast) üks

Bell 206 (USA-st) kaks

Bell UH-1 (USA-st) üks

Eurocopter AS355 (Prantsusmaalt) üks

Õppelennukeid