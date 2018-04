Moskvas varastati Nõukogude kosmonautide treenimiseks kasutatud barokamber

Moskvas varastati sealse kosmonautikamuuseumi eksponaat, barokamber SBK-48, milles on läbinud katseid Nõukogude kosmonaudid, teatas õiguskaitseorganite allikas RIA Novostile.

Politseile teatas vargusest kosmonautikamuuseumi lendude piloteerimise ekspert.

„Teataja ütlustest saab järeldada, et eksponaat Surdobarokamber SBK-48 varastati perioodil 2017. aasta 19. oktoober kuni käesoleva aasta 8. aprill parklast Pervaja Lõkovskaja tänavalt,” ütles allikas RIA Novostile.

Esialgsetel andmetel on kahju 300 000 rubla (3900 eurot). Alustatud on kriminaaljuurdlust ja kahtlustatavaid otsitakse.

Hiljem täpsustati muuseumist, et eksponaat varastati restaureerimistöökojast Stroginost. Rõhutati, et kahju suurust on võimatu kindlaks määrata, sest barokambri hind sõltub sellest, kes selles treenis.

Esialgu pole teada, kas just selles barokambris treenisid esimesed Nõukogude kosmonaudid Juri Gagarin, Georgi Gretško ja German Titov.