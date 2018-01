Jaapani astronaut kuulutas kosmosest, et on 9 cm kasvanud, kuid osutus valeuudiste levitajaks

Norishige Kanai Foto: POOL, Reuters/Scanpix

Rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS) viibiv Jaapani astronaut Norishige Kanai vabandas täna varasema teate pärast, et on kosmoses üheksa sentimeetrit pikemaks kasvanud, mis pani ta muret tundma, kas Maale naasmine on ohutu.