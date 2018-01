India rakett viis orbiidile Soome esimese kommertssatelliidi

Indiast startis täna varahommikul orbiidi suunas Soome esimene kommertssateliit ICEYE-X1, mille lend sujus plaanipäraselt.

Satish Dhawani kosmosekeskusest varahommikul startinud satelliidiga saadi ühendus kella poole kaheksa ajal meie aja järgi, vahendab Yle Uutiset.

Stardiga kaasnes kerge pinge, sest eelmise raketiga oli ilmnenud probleeme. Täna hommikul sujus kõik siiski nii, nagu pidi.

„Kõik läks plaanide järgi ja oldi täielikult ajakavas,” ütles satelliidi väljaarendanud ettevõtte Iceye majandusjuht ja üks asutajatest Pekka Laurila intervjuus Yle Radio Suomile.

Confirmed - ICEYE-X1 satellite communciations established! Launch success, Jan 12th, 2018. Read more here: https://t.co/S7tE1XmpTK — ICEYE (@iceyefi) January 12, 2018

Laurila ja teised Iceye töötajad kogunesid varahommikul Espoos Otaniemis asuvasse operatsioonikeskusse raketi starti jälgima. Õnnestunud stardi järel paukusid vahuveinikorgid, kuid pidutsemine läks kiiresti üle tööks, teatas Laurila.

Aalto ülikooli satelliiditöökojast alguse saanud Iceye eesmärk on kahekümnest väikesest radarisatelliidist koosnev tervik, mis suudab vahendada pilti mistahes maailma kohast mistahes kohta mistahes ajal.

„Me oleme teinud maailma väikseima pilti tootva radariinstrumendi, millega saab teha pilte nii pimedas kui ka läbi pilvede. Selle esimese satelliidiga me demonstreerime, et see tehnoloogia toimib,” ütles Laurila.

Loe veel

Soome ettevõtte järgmine satelliit on plaanis orbiidile viia suvel USA-st. Kõik 20 satelliiti tiirlevad ümber Maa plaanide järgi 2020. aastaks.