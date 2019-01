Hiina kosmosesond maandus Kuu tagaküljele

Sondi pardal on instrumendid piirkonna geoloogia iseloomustamiseks ning bioloogiliste eksperimentide läbiviimiseks, vahendab BBC News.

Hiina riigimeedia nimetas maandumist oluliseks verstapostiks kosmose hõlvamisel.

Kui varasemad missioonid on maandunud Kuu Maa poole oleval küljel, siis nüüd maandus kosmoseaparaat esimest korda Kuu väheuuritud tagaküljel.

Viimastel päevadel on Chang’e-4 maandumiseks valmistudes orbiiti Kuu ümber madalamale toonud. Nädalavahetusel teatas Hiina riigimeedia, et sond on elliptilisel orbiidil ümber Kuu ja minimaalne kaugus Kuu pinnast on 15 kilomeetrit.

Chang’e-4 eesmärk on uurida kohta nimega Von Kármáni kraater, mis asub suuremas Lõunapooluse-Aitkeni basseinis. Tegemist on ühe suurem kraatriga päikesesüsteemis, mille läbimõõt on 2500 kilomeetrit ja sügavus 13 kilomeetrit.