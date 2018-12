Astronoomid avastasid meie päikesesüsteemi kõige kaugema objekti

Teaduslikult kannab taevakeha nime 2018 VG18, kuid selle avastanud astronoomid tahavad kasutusele võtta suupärasema nimetuse Farout (inglise keeles far out - kaugel asuv). Tegemist on roosaka jääga kaetud kääbusplaneediga, mille läbimõõt on umbes 500 kilomeetrit. Taevakeha orbiit on ülisuur - selleks, et teha üks tiir ümber Päikese, läheb 2018 VG18-l terve aastatuhat.

Hetkeseisuga on kääbusplaneet Päikesest kõige kaugemal asuv taevakeha terves meie päikesesüsteemis - Farout-i kaugus Päikesest on 120 AU-d, üks AU on aga võrdne Päikese kaugusega Maast. Siiani kuulus kaugeima objekti tiitel Erise-nimelisele kääbusplaneedile, mille kaugus meie tähest on "kõigest" 96 AU-d, võrdluseks võib veel välja tuua Pluuto, mis on vaid 34 AU kaugusel.

Planeedi avastanud teadlased Scott Sheppard, David Tholen ning Chad Trujillo leidsid planeedi mõistatusliku nn planeet X-i otsingute käigus. Planeet leiti kasutades Havail asuvat 8-meetrist teleskoopi, edasised uuringud viidi läbi Las Campanase observatooriumis, seal tuvastati planeedi umbkaudne trajektoor, eredus ning värv.