AITA VALIDA: Millise laulupeolaulu peaksime satelliidiga kosmosesse saatma?

Sel suvel toimuv XII noorte laulu- ja tantsupidu saab olema eriline - TTÜ Mektory ja ESTCube 2 saadavad ühe laulupeo laulu otse kosmosesse.

XII noorte laulu ja tantsupeol "Mina jään" tuleb sel aastal ettekandmisele 44 laulu, mille seast kunstiline toimkond noppis välja kaheksa, mõeldes nii uuemate kui ka laulupeo klassikasse kuuluvate palade peale. Nende kaheksa seast valib rahvas välja võiduloo, mis saadetakse satelliidiga kosmossesse. Kahjuks kosmoses seda lugu päriselt ei kuule, kuna vaakumis helilained ei levi, küll aga saab hiljem vastuvõtjate abil seda taasesitada.

Laulupeo kodulehel palutakse ka meeles pidada, et kuna kosmoseelanikud pole koos meiega näiteks laulu “Mu isamaa on minu arm” saatel pisaraid valanud, siis neile on iga laul uus. Seetõttu on soovitav kuulata iga lugu otsast lõpuni ning mõelda, milline lugu just Sinu arvates Eestit iseloomustab ja kosmoses esindada võiks.

Valida saab järgnevate lugude seast:

Olav Ehala "Vaid see on armastus"

Mari Jürjens "Paradiis"

Miina Härma "Ei saa mitte vaiki olla"

Kärt Johanson "Õhtu ilu"

Peep Sarapik "Ta lendab mesipuu poole"

Gustav Ernesaks "Mu isamaa on minu arm"

Rasmus Puur "Meie"

Mihkel Lüdig "Koit"

Loe veel

Laul saadetakse orbiidile 2018. aastal TTÜ Mektory ja ESTCube 2 koostööl.

Lugusid saab kuulata ja oma hääle anda SIIN!

Hääletada saab kuni 25. maini!