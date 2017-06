Aega võttis, aga asja sai: Läti, Leedu ja Soome tehiskaaslased viidi orbiidile

Ei Soome, ega Läti, ega Leedu meedias seda uudist kuigi suure kella külge pole pandud, aga igatahes teatab India edukast stardist, millega viidi orbiidile mitte ainult oma sõjalise otstarbega tehiskaaslane, vaid ka 30 nanosatelliiti 14 riigist.

Kosmoseraketi PSLV-C38 start India Sriharikota kosmodroomilt möödus meie võidupühal viperusteta, ja nüüdseks peaks olema orbiidil koha sisse võtnud selle peamiseks lastiks olnud India 712-kilogrammine tehiskaaslane Cartosat-2, nagu ka veel 30 kuup-tehiskaaslast Austriast, Belgiast, Tšiilist, Tšehhimaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Jaapanist, Lätist, Leedust, Slovakkiast, Suurbritanniast ja USA-st.

Kõik need 31 tehiskaaslast kokku kaalusid 955 kg.

Cartosat-2 tüüpi tehiskaaslasi on India kümne aastaga orbiidile saatnud kuus, kokku on aga sõjalise otstarbega satelliite Indial orbiidil juba 13. Cartosatid on kasutatavad ennekõike maapinna kaardistamiseks.

Niisiis:

Soome Aalto ülikool saatis orbiidile oma esimese tehiskaaslase Aalto-1, mis katsetab ülimalt pisikest, kuid tõhusat maapinna kaugkaardistamiseks kasutatavat AaSI-spektromeetrit ja kosmilist kiirgust mõõtvat RADMON-meetrit. Lisaks üritatakse uuesti testida nn elektrilist päikesepurje, mis teatavasti Eesti ESTCube-1 projektiga ei õnnestunud.

http://aalto1.fi/

Aalto-1 tehiskaaslane avatuna. http://aalto1.fi

Läti esimene tehiskaaslane Venta-1 on töötatud välja Ventspilsi teaduskeskuste poolt, saades küll nõu ka Bremeni ülikoolist Saksamaalt. Tehiskaaslane on varustatud kahe digikaameraga, mis teevad planeedist pilti ja GPS vastuvõtjaga, mis püüab tuvastada tehiskaaslaste asukohta orbiidil, kuigi on välja töötatud algselt hoopis toimima maa peal.

http://venta.lv/venta-1/

Leedu esimene tehiskaaslane LituanicaSAT-1 viidi orbiidile küll juba 2014. aastal ja LituanicaSAT-2 järgnes nüüd. Tegemist on ühe osaga rahvusvahelisest kuupsatelliitide projektist QB50, mis näeb ette kokku 50 kuupsatelliidi orbiidile lähetamist, et Belgia Von Karmani Instituudi vedeldünaamika projekti raames tegelda atmosfääriuuringutega kõrgusel 200 kuni 500 km.

http://n-avionics.com/projects/lituanicasat2-satellite-mission/



Eesti esimene tehiskaaslane ESTCube-1 viidi orbiidile 2013. aastal ja ta töötas seal kaks aastat. ESTCube-2 on praegu väljatöötamisel.