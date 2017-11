VÕRDLUS | Eesti kõigi aegade lollim ost? Miljonipeldik enne ja nüüd

Kui 2002. aastal 16. jaanuaril avati Tallinnas Toompeal miljonipeldik, siis ei hoidnud keegi oma mõtteid endale. Õli tulle lisas ka Tallinna kommunaalameti korruptsioonijuhtum.

Uue aasta alguses sai avalikuks teave, et avaliku kemmergu eest maksti üle kahe miljoni krooni, samal ajal kui keskmine eestlane sai palka 6000 krooni ringis. Tolleks hetkeks juba endine linnapea Jüri Mõis kuulutas valjult, et tegemist on ehitisega, mis kestab 1000 aastat ning võrdles seda isegi Tallinna kirikutega.

Tualett Foto: EPL Arhiiv

Uudis käis läbi kõikide ajalehtede arvamus- ja uudislehed ning mitte just positiivses võtmes. Küll kritiseeriti ehitust (marmorit meenutav välisfassaad osutus plekiks) ja hinda. Võrdlusi tehti Lennart Meri eramuga Viimsis, mis oli maksnud poolteist korda vähem, räägiti ka kätepesuks mõeldud vee temperatuurist.

Peagi selgus, et Tallinna Kommunaalamet ei korraldanud tualeti ostmiseks ja paigaldamiseks riigihanget. Seega sai sai kriitikavoog lisahoogu juurde. Süüdlased said karistatud ja algselt kardetud vanglakaristuse asemel määrati neile kopsakad rahatrahvid.

Miljonipeldik september 2017 Foto: Andres Putting

Üsna kiirelt peale ehitamist näitas ka rahvas oma pahameelt ning sinna viidi hulganisti kive ja muid esemeid äravoolu blokeerimiseks, sealhulgas ka kilekotte. Külastajaid leidus aga mitte piisavalt.

Peale ehitamist on ühistualett olnud kahjumis - igal aastal sadu tuhandeid kroone/ kümneid tuhaneid eurosid neelav miljonipeldik pole kindlasti olnud finantsiliselt kasulik investeering. Siiski pole väliselt palju muutunud peale uue mündipilu, niisiis on vähemalt tualeti kvaliteet summa vääriline. Ja mine tea, ehk kestabki 1000 aastat?