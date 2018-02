VANAD VIDEOD | 2009. aasta eredaimad hetked Delfi TV arhiivist: reisisaatjad, Vabaduse väljaku avamine ning tantsutüdruk Savisaare süles

2009. aasta oli aasta, kus Eestile tutvustati Ott Leplandi vägevat lauluhäält, kinnistus Keskerakonna vastuseis Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ning IRLi liidule ning toimus nii õdede, transporditöötajate kui ka ametiühingute meeleavaldus.

Peale pikka ehitusperioodi avati 20. augustil 2009. aastal uus Vabaduse väljak. Päikeseloojangul algas Mart Kolditsa lavastatud avamisetendus, milles osales 200 inimest mida täiendasid keerukad lavakonstruktsioonid ning võimas atribuutika. Pealtvaatajatele oli üles seatud tribüün, mis mahutas tuhatkond inimest, kokku oli avamisel aga ligi 15 000 inimest.

Kosmikute muusika saatel liikusid rahvariietes tantsijad läbi Eesti ajaloo, iga stseeni lõpus lastes lahti uue lavangu õhupalle. Etenduse lõpetas ilutulestik.

Vabaduse väljaku avamine:



1. septembrist 2009 alustasid Tallinna ühistranspordi sõidukites tööd reisisaatjad. Suvel kuulutati välja 360 reisisaatja töökohad, mis lubati jagada töötute vahel 1. septembrist kuni aasta lõpuni. Igale taotlejale seati kolm tingimust - vähemalt aasta Tallinnasse sisse kirjutatud, ei tohi olla pensionär ning töötuna arvele võetud.

Saatjate ülesandeks on müüd pileteid, aidata abivajavaid reisijaid ning hoida korda. Kokku on päevas kaks vahetust, kuna reisisaatjad on bussides kuuest hommikul kümnest õhtuni. Kuigi paljud inimesed said abi ning olid rahul võimalusega abi paluda, kuid kurdeti ka töötajate loiduse üle.

Alates 2012. aastast reisisaatjate ametikoht aga kaotati.

Reisisaatjate koolitus:

24. septembril toimus Toompeal Keskerakonna korraldatud valitsusevastane meeleavaldus, millel osales paartuhat inimest. Peamiselt olid kohale tulnud kesk- ning vanemaealised inimesed, kes üsnagi rahulikult kuulasid ning jälgisid miitingut. Üles seatud lavalt juhtisid Heimar Lenk ja Eduard Toman kogu üritust. Muusikat mängis Vello Orumets.

Osa meeleavaldajatest oli kaasa võtnud oma loosungid, teistele jagasid keskerakonna pusades inimesed juba valmisolevaid plakateid, millel sõnumid: "Oravate käed eemale meie pensionitest", "Valime kartuli- ja banaanivabariigi", "Elagu Savisaare enamus" jne.

Kohal olid ka mõned valitsuse toetajad siltidega "Savisaar Moskva linnapeaks" ning "Ei usu Edgari udu". Kuid politsei palus neil lahkuda, põhjendusega et neil puudub kogunemisluba ning nende loosingid pole ürituse kontekstiga kooskõlas.

Miitingu kulminatsiooniks oli Tallinna toonase linnapea Edgar Savisaare kõne, peale mida enamus otsustas end lahkuma sättida.

Valitsusevastane meeleavaldus Toompeal:

2009. aasta kohalike omavalitsuste valimised tõid Keskerakonnale muljetavaldava võidu, koondades enda alla üle poole häältest. Ainuisikuliselt tõi Savisaar oma erakonnale 38974 häält, ning talle järgnes Jüri Ratas 9724 häälega.

Spekuleeriti, et erakonna edu taga oli 2007. aasta aprillirahutuste mõju, mis pani vene valija Reformierakonnast eemalduma ning koonduti kui ühise rindena Keskerakonna taha.

2009. aasta Keskerakonna valimispidu:

Samal aastal toimus ka Eesti otsib superstaari hooaeg, järjekorralt kolmas. Hästi peaksid kõik mäletama esinelikut, kellest esimesena pidi lahkuma Getter Jaani, järgmisena Marten Kuningas ning viimasena Birgit Varjun. Võitjana väljus toona saatest Ott Lepland, kes kohe peale tiitli saamist alustas tööd uue plaadi kallal ning pole siiani vist muusika kirjutamisest puhkust võtnud.

Superstaarisaate finaal oli ka üks viimaseid suurüritusi Linnahalli ruumides, peale mida hoone üsnagi kasutuna on seisnud.

Ott Leplandi intervjuu vahetult peale superstaariks saamist:

Aasta lõpus tegi Delfi TV ka ülevaatliku video, milles figureerivad toona meedias laineid löönud Marko Tasane Märt Sults ning ka Liis Lass

Delfi TV 2009. aasta kokkuvõtet vaata videost!