VANAD FOTOD JA MEENUTUSED | Vaata, kuidas inimesed 25 aastat tagasi raha vahetamas käisid

20. juunil, 1992. aastal algas Eestis raha vahetamine, ning kadusid kõik muud maksmisvahendid peale Eesti krooni. Uute kaunite täiesti oma rahade saamine oli kogemus, mida paljud mäletavad justkui oleks see juhtunud eile. Täna meenutamegi neid tähtsaid päevi täpselt 25 aastat tagasi.

Peale Eesti iseseisvumist 1991. aastal oli riigis palju segadust ning üheks probleemiks oli valuuta. Kuna Eesti oli olnud Nõukogude Liidus, kasutati senini põhilise maksmisvahendina rubla, kuid valuutapoodide levikuga muutusid populaarsemaks ka muud rahad - FIMid olid põhilised, kuid hinnatud olid ka DEM ja USD. Erinevate valuutade kasutamine tõi endaga kaasa keeruka süsteemi, kus oli väga raske täpselt orienteeruda ning õiglaselt kaupa vahetada.

1992. aasta juuni viidigi Eesti üle ühtsele rahale ning alates 20.juunist sai vahetada raha Eesti oma kroonide vastu. Eesti kodanikud said vahetada sularaha kuni 1500 rubla eest kursiga 10 rubla = 1 kroon, ehk maksimaalselt saadi vahetamisest 150 krooni. Kui kellelgi oli vaja vahetada rohkem, sai seda vahetada kursiga 50 rubla = 1 kroon.

Kellel oli, vahetas ka lääne valuutat, kuid nii mõnigi jättis muu raha alles - nii igaks juhuks. Oma raha käis välja vahetamas üle miljoni inimese, ning keskmiselt vahetati raha 136,41 krooni eest. Võrdluseks võib öelda, et 1992. aasta keskmine brutotöötasu oli tol ajal 549 krooni.

Toome Teieni ka Delfi lugejate meenutused neist päevist:

Olin rahavahetuse ajal Tartus üliõpilane ning rahavahetuspunkt oli Tähtveres, EPMÜ ühikate lähedal. Mul oli veidi üle 1500 rubla. Viimane ost rublade eest oli värske hapukurk Tartu bussijaama lähistelt. Laupäevasel päeval vahetasin raha Tartus ära (küll olid rahatähed kaunid!) ning kasutades tasuta sõidu võimalust rahavahetuse päevadel, sõitsin rongiga Tallinnasse. Esmaspäeval suundusin Vormsi saarele diplomipraktikale. Esimene kroonide eest, õigemini sentide eest ost oli praamipilet Vormsile. See maksis 40 senti. Mäletan hästi ka seda, et Vormsil müüdi imehead sooja vormisaia, mis maksis 1 kroon ja 1 sent.

- Maili

Mina õppisin ülikoolis sel ajal kui rublad kroonideks vahetati. Ema oli

mulle kogunud hoole ja armastusega 3000 rubla hoiukassasse ,et saaksin

oma iseseisvat elu alustades sisustada oma kodu ( selle raha eest oleks

sügaval nõukaajal saanud korraliku kodusisustuse,sellise ,mis siis saada

oli kui oli). Novot,see raha kroonidesse ümberarvestatuna ja arvestades

rubla väärtuse langust sel ajal andis mulle võimaluse osta 1kg Estviking

lõnga, hiina päritolu vihmavarju, mis järgmisel nädalal katki läks ja kuna

midagi muud polnud enam valida siis ostsin kunstisalongist peenikese

nahast vöö ( see on siiani alles). Ema südamele selline raha kasutuks

muutumine mõjus halvasti, ta siiani valutab südant, et mina jäin ilma

sellest suurest rahast.....Ei ole head ilma halvata ja halba ilma heata...

- Ülle V.

Ei usukski et sellest päevast juba 25 aastat.

Aga see päev on siiani meeles. Meenub et oldi ärevil, eriti need kellel sularaha rohkem oli,sest oli ju teada, et selle vahetamisel on piirangud. Ega kindlad saanud olla ka need, kelle raha pangas arvel .Käisin raha vahetamas kohe hommikul Paide vallamajas, mis asus siis Paides Veski tänaval. Tulemas oli üritus kuhu tahtsin minna ja kiirelt oli raha vaja. See üritus kuhu kiirustasin oli Roosna-Allikul toimuv - Hobupäevad mis nagu kroongi on nüüd minevikku vajunud. Kahju neist mõlemast. Meenus ka see, et kuna bussijuhtidel polnud vahetusraha veel piisavalt, siis sõitsime sinna tasuta, sest puudus raha mida tagasi anda. Aga ürituse piletid olid juba varem soetatud. Täpselt küll ei mäleta, aga ilmselt sai esimeste kroonide eest ostetud jäätist. Kroonidest on aga siiani kahju - need olid ilusad ja omad!

- Ülle P.

Minule jäi see päev eriti erksalt meelde.

Olin siis veel 9 aastane, mäletan isegi ilma, mis oli sombune nagu meie kevad tänavu. Jalutasime oma parima sõbraga Rapla vahel ning ühel hetkel märkasime maanteekraavi pervel mingit punast paberit vedelemas. kui lähedale läksime saime aru, et tegemist on 10 krooniga. Esimese asjana jooksime kohe kõige lähemasse putkasse jäätist ostma vaatamata vihmasele ilmale!

- Ilja

Päeva mäletan väga hästi. Taskus 60 rubla suundusin 10 aaastase poisiklutina kohaliku Kultuurimaja poole. Tagasi tulles olid käes värske trükilõhnaga krabisevad 6 krooni. 1 kroonine ja 5 kroonine.

- Ringo

Vaata galeriid ja meenuta, kuidas käisid Sina oma rublasid kroonideks vahetamas!