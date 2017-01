Tallinna tekstiilivabriku Punane Koit töötajad kunstnik Aleftiine Mitt ja kangur Helga Tamm näitavad kuidas tehti vanasti muareed. Naised valmistavad populaarset õhtukleidimaterjali mida diktori sõnul ka poodidest varsti leidma pidi!

Muareekangad on justkui veevirvendust meenutava mustriga kaunid materjalid, mis olid tol ajal kõvasti hinnas, kuna defitsiidi tõttu polnud omapärase väljanägemisega rõivaid kuskilt saada.

Vabrik, milles naised töötavad, sai juba alguse 1919 aastal Rauaniidu nime all ning esialgu töötas seal ligi 20 inimest. Peale teist maailmasõda liideti aga mitu vabrikut kokku (Rauaniit, Cotton, Ikla) ning need said ühise nime Punane Koit. Kuuekümnendate aastate lõpus hakati aga keskenduma rohkem sokkidele ning sukkadele ning praegu eksisteerib see vabrik AS Suva nime all.

Videos demonstreerivad vabriku töölised kuidas valmis muaree muster ning kuidas see hiljem ka kangastelgede peal realiseeriti.

Vaata videost!