VANAD FILMIKAADRID 1995 | Paide ilusalongis õppis mitu noort naist juuksuriks; garaažis autoremonditöökoja avanud said stardiraha eest osta käia ja soojapuhuri

1995. aastal kimbutas Paidet töökohtade puudus, nagu ka paljusid teisi Eesti paiku. Selle asemel, et liikuda suurematesse linnadesse, kus töökohti rohkem, leidsid nutikad paidelased teisi võimalusi ära elamiseks.

Miinimumpalk jäi 1995. aastal Eesti Panga andmetel 450 krooni kanti, keskmine palk aga tõusis aga 1994. aastaga võrreldes 1,37 korda, jõudes 2300 kroonini. Samal aastal toimus ka hinnatõus, mis vähendas inimeste ostuvõimet, seega oli paljudele perekondadele tegemist raske aastaga vaatamata keskmise palga tõusule.

Selleks, et hakkama saada aitasid ettevõtted välja koolitada näiteks uusi juuksureid. Teised töötud said stardiraha, et üles ehitada omaenda ettevõte. Seda õlekõrt kasutasid nii mõnedki, pannes nii aluse näiteks autoremonditöökojale ja kiirsööklale.

Ratsa rikkaks aga ei saa, kuid talunik Vladimir Lehter on veendunud, et ka nii on hea :"Kui sul on oma majapidamine ka, siis saab aega reguleerida," ning leiab et maal on rahulik ning ei pea kellelegi midagi tõestama.

Vaata videost