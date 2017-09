VANAD FILMIKAADRID 1988 | Priit Pärna karikatuur “Sitta kah!” tekitas ühiskonnas vaidluse - kas natsionalistlik või ei?

1987. aasta kevadel ilmus kultuurilehes Sirp ja Vasar Priit Pärna karikatuur "Sitta kah!", mis poliitiliselt aktiviseerunud Eestis palju kõneainet pakkus.

Vaid mõned aastad varem poleks taoline joonistus ilmuda saanud, kuid perestroika tuultes juhtus nii mõndagi enneolematut. Karikatuur kujutas hobuvankril seisvat vatijopega meest, kes loobib põllule sõnnikut. Lähedamalt vaadates selgub aga, et hargitäis on Eesti-kujuline.

Tollal olid fosforiidikampaania raames keskkonna- ja sotsiaalprobleemid vägagi aktuaalsed, ning kühveldav mees oligi kui Nõukogude Liidu sümbol, kes väikese Eesti käekäigust ei hoolinud. Priit Pärna joonistusest on aga saanud kuulsaim kodumaine karikatuur ning kunstiteadlane Mari Laaniste on seda teost muuhulgas nimetanud ka "Eesti karikatuuriajaloo kõrghetkeks" ning "valdkonna tõelise allakäigu alguse tähistajaks."

Videos just Priit Pärna karikatuurist tekkinud diskusiooni arutatakse ning diktor peab kära ebaterveks. Sõna võtab ka tuntud luuletaja David Samoilov, kes natsionalismisüüdistusi kummutas ning selgitas, et kujundeid on võimalik ka laiemalt näha.

