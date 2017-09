VANAD FILMIKAADRID 1986 | E-Eesti algus - üldhariduskoolides alustatakse arvutitehnika ja informaatika õpetamist

1986. aastal alustati Nõukogude Liidu üldhariduskoolides informaatika ning arvutitehnika aluste õpetamist.

1965. aastal sai Nõo keskkool omale elektronarvuti “Ural-1" (esialgse nimega lihtsalt "Ural"), mis oli esimene kooliarvuti NSV Liidus. Ligi kakskümmend aastat hiljem on asjad muidugi juba edasi liikunud ning kooli toonase arvutikeskuse juhataja Aarne Kivimäe sõnul on kooli arvutiõpetuse esmaseks ülesandeks arvutioskuse omandamine, kuna arvuti kujuneb lähitulevikus töövahendiks eelkõige õpilasele ja õpetajale.

Ka kõrgkoolid tegelesid 30 aastat tagasi oma IT-valdkondade arendamisega: Tallinna Polütehnilisel Instituudil oli oma informaatika-arvutustehnika täiendusosakond, mis olid mõeldud peamiselt inseneridele ning ökonomistidele. Plaaniti ka kursuseid informaatikaõpetajatele. Toonases Tartu Riiklikus Ülikoolis loodi aga 1984. aastal personaalarvuti "Tartu", Küberneetika Instituudis pandi samal ajal kokku personaalarvutit "Juku". Tartu üldhariduskooli saabusid Jaapanist aga personaalarvutid “Yamaha".

Võib väita, et just kaheksakümnendatel hakkas Eesti IT-huvi jõudsalt kasvama, ning tol ajal said arvatavasti oma esimesed arvutiõpetuse tunnid ka Skype'i autorid Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn.

Vaata videost!