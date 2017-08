VANAD FILMIKAADRID 1983 | Tulevaste varieteetantsijate sisseastumiskatsed käisid meeletu sagimise saatel

ENSV Riikliku Filharmoonia tantsustuudio korraldas sisseastumiskatsed, kuhu oli noori tulnud nii üle linna kui ka kaugemalt, et oma õnne proovida ning kolme aastaga end varieteelavadele tantsida.

Nõukogude aeg oli varieteeteatri jaoks Eestis arvatavasti kuldaeg. Tollal tegutses Tallinnas neli arvestatavat varieteed, millest kolm olid seotud suurimate hotellidega – Viru, Olümpia ning hotell Tallinnaga. Eraldi oli veel aadressil Harju 6 asuv baar-varietee, mis asus sealse kohviku teisel korrusel. Lisaks anti veel üksiketendusi ning populaarsemaks hakkas saama ka laevadel esinemine.

Just varieteeteatrites tantsimine oli paljude noorte unistus, sest kui seal liikusid ringi inimesed nagu Ülle Ulla, Els Himma, Tõnis Mägi ja Tiit Härm, pole just raske aru saada miks see maailm nii kutsuv tundus. Lisaks oli lavadel üles astumine suur asi, kuna vaatajate seas oli tihti nii tähtsaid külalisi kui ka kohaliku koorekihi esindajaid. Ka välismaine muusika ning põnevad uued tantsustiilid andsid indu juurde, et kooli või töö kõrvalt 4 korda nädalas trenni teha ning ka esinemistel käia.

Vaata videost!