VANAD FILMIKAADRID 1981: Parimates aastates Urmas Kibuspuu ja Tõnu Aav Draamateatri laval Baturini lavastust etendamas

Eesti teatrisõpradele ei pea vast selgitama, miks 1981. aastast pärit kaadrid, kus Draamateatri (tollal Tallinna Riikliku Akadeemilise Draamateatri) laval on koos Tõnu Aav ja Urmas Kibuspuu, on erakordselt põnevad.

Klipis näeb, kuidas laval mängitakse läbi parasjagu Nikolai Baturini näidendit "Anekdoot Charoni venest". Urmas Kibuspuu on sõduri number üks rollis, kes on vastasleerist ning jäi kahuritule alla, Tõnu Aav aga sõdur number kaks, kes on nii elus kui ka surmas kangelane.

Lisaks neile on laval ka Ilmar Mikkor, Tõnu Saar, Aksel Orav, Signe Marga, Maila Rästas, Salme Reet, Tõnis Rätsep, Rein Kotkas ja Ester Pajusoo. Videos räägib ka lavastaja ja autor Nikolai Baturin oma näidendist ning näitlejate raskustest laval välja tuua kirjapildis kasutatud keelt.

1981. aastal oli Urmas Kibuspuu vast oma näitlejakarjääri absoluutses tipus, kuna samal aastal ilmus temaga peaosas legendaarne telelavastus "Pisuhänd" ja aasta hiljem nägi ilmavalgust "Kuulsuse narrid". Samal ajal ilmus ka hulgaliselt filme ja kuuldemänge, kus Kibuspuu kaasa lõi ning kuni tema traagilise surmani aastal 1985 oli ta karjäär meeletult viljakas.

Vaata videost!