VANAD FILMIKAADRID 1981 | Nostalgiat tekitavad ülesvõtted kaheksakümnendate aastate Tallinna igapäevaelust

Tallinn ei saa iial valmis, aga muutub ja areneb siiski. Vaid 36 aastaga on nii linnasiluetis kui ka -pildis muutunud nii mõndagi - eriti on vähenenud punaste plakatite arv.

Kaadrid merelt Tallinnale - keskaegse linna siluetti on lisandunud suure ehitusbuumiga suur hulk paneelelamuid. Viru tänav on rahvast täis, nagu ta on seda ka praegu. Inimesed voorivad ringi ning vilkumas on näha ka barette ning muid värvilisi peakatteid, mis tänapäeval vaid üksikute eranditena olemas on.

Autodest on näha peamiselt Zaporožetseid, Žigulisid ning Moskvitše - vahele ka mõned mikrobussid ja kui vedas siis ehk ka Volgad.

Üle linna on üleval ka punased postrid - kuulutustulbad on kaetud mälestusvalve plakatitega. Tegemist oli üritusega, mis oli kolmandaks üleliiduliseks nõukogude noorte ja pioneeride mälestusvalveks Suures Isamaasõjas langenute kangelaste auks ja saavutatud võidu tähistamiseks.

