VANAD FILMIKAADRID 1979 | Kuidas inimene metsloomast kaaslase kujundas ehk koera teekond kiviajast kosmosesse

Koerad on inimkonda saatnud vast juba meie ajaloo algusaegadest peale ja tiitel "inimese parim sõber" on neil juba ammu välja teenitud. Armastus nende karvaste kaaslaste vastu pole aja jooksul hääbunud.

Kuigi koeri on inimese käsklustele alluma pandud juba ammustest aegadest, on sellest viimasel ajal saanud ka omamoodi hasart. Seitsmekümnendatel sai alguse agility - spordiala, kus neljajalgsed võistlevad osavuses ja kiiruses, läbides erinevaid takistusi. Eestis harrastatakse seda alates 1991. aastast.

Ka 1979. aastal üles võetud kaadritest saab näha agility alget, kuna ka võisteldes peavad koerad üle saama barjääridest ja poomidest, mis videos olevatest trepiastmetest väga ei erine.

Kõige rohkem figureerib videos hundikoera tüüpi neljajalgseid, kellest enamus vast Saksa lambakoerad, mis on läbi aastate üks populaarsemaid koeratõuge. Aastate jooksul on Eesti edetabelites napsatud nii kulla- kui ka hõbedakohti ning tõug jääb silma oma meeletu töövõime ning energiaga.

1986 on aasta, mil Eestis on olnud viimane surmaga lõppenud marutaudi juhtum, kuna aastate jooksul on nii tasuta vaktsiinid, ulatuslikud kampaaniad kui ka suurem teadlikkus selle hirmsa haiguse riigist kaotanud.

Vaata videost!