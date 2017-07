VANAD FILMIKAADRID 1977: Volga autotehasest tuli igas minutis 3 Žigulid ja turule jõudis uudisauto Niva!

Nõukogude liidu autotööstus oli maailma parim, kui toonaseid reklaame uskuda, kuigi Venermaal Togliattis tegevust alustanud Volga autotehas (tänane AvtoVAZ) valmiski 1966-1970 koostöös itaallastega.

Oma ametliku alguse sai Nõukogude liidu autotööstus 1929. aastal ning kasutas turule tulemisel suuresti lääne autotootjate abi. Näiteks esimeste Žigulide kavandid võeti itaallastelt, kellega olid paigas koostöölepped väikeautode tootmiseks.

Enne Nõukogude Liidu lagunemist toodeti aastas üle kahe miljoni auto, seega jäädes autotootjate edetabelis maailmas kuuendale kohale. Esikoht teeniti aga välja busside tootmises, veoautode tootmises platseeruti pronksikohale ja sõiduautode tootmises üheksandale.

Kuigi suur osa toodangust pakkus omanikele pidevat remondirõõmu, olid nõukogude autod lihtsate tööpõhimõtetega ning kiirelt parandatavad. Suure nõudluse tõttu keskenduti autotööstuses aga rohkem kvantiteedile kui arengule, ning mudelid ajapikku vananesid.

Videos tehakse ringkäiku Volga autotehases, kus küll toodeti sõiduautosid aga mitte Volgasid vaid ennekõike Žigulisid Togliatti linnas. Jalutatakse tehases ringi ning samal ajal visatakse sisse ka põnevaid fakte, nagu näiteks toodetakse minutis kolm Žigulid ja aastas kokku 700 000 sõidukit.

Klipi lõpus näidatakse ka uudismasinat - VAZ 2121 ehk teise nimega Niva maasturit. Tegemist on omamoodi legendiga automaailmas, mis oli populaarne nii Nõukogude Liidus kui ka välisriikides. Esialgu eksporditigi enamus toodangust 40 välisriiki ning seega oli kuni kaheksakümnendate aastate alguseni kodumaisel turul Nivasid vähe.

Muuseas, veel 1985. aastal oli Niva Prantsusmaal džiibituru liider - odav hind võrreldes konkurentidega ning põnev päritolu muutsid maasturi väga ihaldusväärseks. Mõte oli, et kui see auto tuleb Siberist ja nemad seal saavad sellega hakkama, siis on see järelikult piisavalt vastupidav, et ka kõike muud trotsida.

