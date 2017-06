VANAD FILMIKAADRID 1976: Mustamäel avati uus ja avaram selvekauplus ABC-7

Diktori sõnul olid mustamäelased 1976. aastal eriti tublid ja näärivana kinkis Sääse mikrorajooni elanikele uue ABC tüüpi kaupluse!

Pilgeni kaupa täis riiulid ja avarad letivahed on kohe reportaaži algusesse pandud vaatajale imetlemiseks. Uue kaupluse müüjatele on ette nähtud eraldi õppeklassid ja ka personalisöökla - vähemat ei või ju oodatagi! Lubatakse uusi kauplusi Tallinnas veel Õismäele ja Lillekülla ning ka Valka, Rakverre, Kallastele ja Keilasse on oodata poode juurde.

Kaamera ees on näha naeratavate nägudega uusi müüjaid, kes tunduvad olevat uute kassaaparaatide uurimise ja õppimisega ametis. Lisaks vaatavad lettidelt vastu nukud, kaisukarud ning igasugu muud armsad mänguasjad. Ka lihalett tundub olevat lõpmatu, ning ka kalavalikut on poel pakkuda.

Küllap letid peale avamist enam nii täis ei jäänud!

Vaata videost!