VANAD FILMIKAADRID 1974 | Nõukogude piirivalvurid tähistavad Teise ilmasõja võidu 30. aastapäeva

Kõik toonased inimesed mäletavad hästi, et Nõukogude Liit kaitses oma piire nii kuidas jaksas, et keegi sisse ega ka mingil juhul välja saaks. Ja mitte ainult väljapoole piire - isegi mereranda ei pruukinud pääseda ning saartele sõitmiseks oli vaja eriluba.

Kaadrid on üles võetud Kolga lahe ääres asuvas Tsitres, kus asus Nõukogude Liidu salaluurele allunud piirivalvekordon, mis kandis Pjotr Rodionovi nime. Mehe auks on postitatud mälestussammas, mis ütleb valgesse marmorisse raiutult, et Rodionov langes kangelaslikult sõja esimesel päeval, 22.juunil 1941. aastal.

Selgituseks võib öelda, et kuigi ametlikult algas II maailmasõda 1.septembril 1939 Saksamaa sissetungimisega Poola, oli Nõukogude Liidu jaoks sõja esimene päev see, mil Saksamaa esindaja Moskvas von Schulenberg, andis Molotovile üle dokumendid sõja kuulutamisest. Wehrmacht ületas Eesti piiri aga alles 7.juulil ning septembri alguseks oli suutnud vallutada mandri-Eesti. Kuidas 22.juunil Rodionov sakslaste käe läbi suri, tekitab siiani küsimusi ning pigem usutakse, et tegemist oli Eesti sõduriga.

Loe veel

Videos võib näha piirivalvureid, nende varustust, tolleaegset tipptehnikat ning kasutatavaid töövõtteid. Nagu diktori poolt öeldud, pidid nemad ka rahuajal olema valmis lahinguülesandeid täitma. "Piir, see ei ole ainult joon maakaardil - see on maa-, mere- ja õhupiir! Eraldusjoon kahe erineva maailma vahel," kõlab väga täpselt kirjeldus.

Vaata videost!