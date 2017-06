VANAD FILMIKAADRID 1973 | Noored autovargad nõukaajal kohtu ees: ärandasin auto, sest olin purupurjus

Nii kaua kui on olnud inimesi, on vast olnud ka erinevaid väärtegusid ja kuritegusid, mis aga pidevalt muutub on see, kuidas me määrame karistuse. Filmikaadrid 1973. aastast annavad aimu kuidas käituti huligaanidega ligi 40 aastat tagasi.

1973. aastast pärinevad filmikaadrid näitavad, kuidas ajad on muutunud kui võrrelda praegust kohtusüsteemi ja korrakaitset toonasega. Esimene videos esinevatest poistest on noorhärra Andres Kivit, kes ärandas võõra auto kuna enda sõnul ei mõelnud alkoholi tõttu mitte midagi. Esitatud küsimustest tuleb ka välja, et see ebaseaduslik väljasõit lõppes avariiga. Lisaks selgub videost, et tegemist pole mitte esimese korraga, kui too ilma loata võõra auto rooli istus. Kohtuniku sõnul on ka koolis ja tööl käimine poisile vastukarva. Teine ringvaates figureeriv nooruk, Aleksander Goršikov, oma tegusid kommenteerida ei soovinud ning vastas uurija küsimustele vaikusega. Lisaks demonstreeritakse politsei uurimisoskuseid ning selleks kasutatavat tehnikat. Kahjuks statistikat Nõukogude Liidu ja ENSV kriminaalsüsteemi kohta ei ole, mistõttu on keeruline hinnata miilitsa efektiivsust, kuid uurijate töö paisis vähemalt kaadrisse jäänud autot ümbritsevate noorte jaoks olevat muljetavaldav! Vaata videost!