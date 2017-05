VANAD FILMIKAADRID 1971: Ansambel Andromeeda - üks väheseid bände, kes söandas omaloomingut esitada

Veider mõeldagi, et veidi vähem kui 50 aastat tagasi pidid ansamblid taotlema luba, selleks et avalikult esineda. 1971. aastal jäädvustati ansambel Andromeeda esinemine, kui nood just uueks aastaks esinemisluba soovisid.

Ei tohiks tulla vast kellelegi üllatusena, et Nõukogude Liidus ulatus riigikontroll kõikidesse elualadesse. Ka muusika pidi vastama teatud standarditele (nii kvaliteedi kui ka sõnumi osas) ning selleks seati sisse kord, kus avalikeks esinemisteks pidi taotlema esinemisluba. Seda nimetati ansamblite tarifitseerimiseks. Luba pidi taotlema uuesti igal aastal ning vastavalt ansambli eeskujulikkusele määrati sellele esinemiskategooria, mis omakorda määras bändile esinemiseks lubatud üritused. Näiteks B2 kategooriasse kuuluvad ansamblid said üles astuda ainult asutusesisestel üritustel. Videos üles astuv ansambel Andromeeda oli aga endale juba linna peal nime teinud. Kuuekümnendate lõpus esineti küll peamiselt vaid koolipidudel, aga Tallinna 7. keskkooli poisid teenisid esinemistega juba arvestatavaid summasid. Mängiti nii omaloomingut kui ka välismaiseid laenpalasid muuhulgas ka biitlitelt, Black Sabbathilt ja ka The Rolling Stonesilt. Lisaks oli bänd juba ka televisioonis esinenud ning aasta varem ka Eesti Raadios oma lugusid linti võtnud. Nende nimel on kuuldavasti ka stuudio lindistamisrekord - 3 tunniga mängiti linti 8 lugu. Läbi aastate käis bändist läbi ligi 40 muusikut, nende seas ka Urmas Alender, Ele ja Kaja Kõlar ning Maret Mursa. Legendaarne bänd lõpetas tegevuse 1974. aastal. Vaata videost!