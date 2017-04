VANAD FILMIKAADRID 1968: Nägus 22-aastane Peeter Tooma lõõritamas ingliskeelseid laule Nõukogude Eesti jaoks!

Nõukogude Eesti tegi portreepala laulja Peeter Toomast,kes oli parasjagu Eesti Raadios saate lindistamisel.

Praegusel ajal teame Peeter Toomat kui legendaarset lauljat, kes laulis elule ühe Eesti kuulsaima filmi, "Viimse Reliikvia", muusika. Kes ei teaks Naissoo poolt kirja pannud laule "Põgene, vaba laps", "Prostituudi laulu" ja "Pistoda laulu", mis Tooma 1969. aastal sisse laulis, kuid see reportaaž on tehtud enne, kui 45 miljonit inimest said neid vägevaid laule kuulda.

Tol ajal oli tegemist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli õpilasega, kes oma erilise bassihäälega oli silma jäänud kõigi hulgas ka legendaarsele lavastajale Voldemar Pansole. Lisaks kõigele oli Peeter tõeline hurmur, ning juttude kohaselt liikus alati ringi galanselt riietatult ning tihti just kaabu ning hästi istuva ülikonnaga.

Vaata videost noort Peeter Toomat!