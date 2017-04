VANAD FILMIKAADRID 1967: Kutsekoolides ei kasvatata hellikuid ehk robotid ja uusim mood õpilastööde näitusel

Kutsekoolidele on vast pikalt omastatud teenimatult kehva mainet ning selle hoiaku muutmiseks korraldati õpilaste andekuse demonstreerimiseks näituseid, kus esitleti uusimat moodi, põnevamaid tehnikasaavutusi ning omandatud oskuseid.

1967. aastal peeti igaaastast õpilastööde näitust ning tol aastal pühendati näitus oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevale. Sel ajal õppis reportaaži andmete kohaselt ligi 10 000 õpilast kutsekoolides, õppides lauda katma, kodu rajama, ehitama ning tehnikat valitseda.

Videos on vilksamisi näha, et üritus toimus laululava ruumides ning esitleti muuhulgas ka õhupadjal liikuvat autot ning praeguse Mereakadeemia robotit. Viimase ülesandeks oli uute noorukite värbamine kooli ridadesse. Ka rätsepad ning stilistid said oma uusimaid kollektsioone ning moodi esitleda.

Väidete kohaselt külastas näitust iga kümnes Tallinna täiskasvanu.

Vaata videost!