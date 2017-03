VANAD FILMIKAADRID 1964: Uuem ja kaasaegsem Moskvitš 408 jõuab Tallinnasse!

Autod olid Nõukogude Liidus luksuseks. Mitte igaüks ei suutnud endale sõiduvahendit soetada. Kas olid järjekorrad liiga pikad või polnud lihtsalt raha - kui auto lõpuks kätte saadi, oli eufooria selle võrra suurem.

Kuigi uus mudel tekitas elevust nii suuremate kui ka väiksemate seas, oli reaalne elu veidi muserdavam. Vaid vähesed õnnelikud said endale uuemaid ja peenemaid mudeleid nagu 1964. aastal välja tulnud Moskvitš lubada. Tihti pidid pered leppima kasutatud masinaga (mis teinekord uuest rohkemgi maksis, kuna seda sai osta järjekorrata). Tavakodanikud said uue mudeli ostmisest tihti vaid unistada ja sellist erikohtlemist said tunda vaid riigiametnikud ning need, kes nendega heas läbisaamises olid.

Kui tutvused puudusid, oli üks võimalus osa võtta näiteks loteriidest, mida tol ajal üsna tihti ajalehtedes ka reklaamiti ja mille võiduvõimalused üldse halvad polnud:

Ekraanitõmmis

Noor naine 1968. aastal loteriil võidetud autoga Kopli kaubajaamas. Eesti Ajaloomuuseum

Vaata videost uue Moskvitš 408 saabumist Tallinna ja mehi, kes seda kohe ka uudistama tulnud olid!