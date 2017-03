VANAD FILMIKAADRID 1964: Tallinn uueneb hruštšovkade näol ning vanad majad kõlbavad vaid liiklusmärkide hoidmiseks

Kuuekümnendatel sai Mustamäe areng hoo sisse ning seoses uute majade arvu kasvuga muutus silm tundlikumaks kogu linnapilti hinnates. Diktori soovitus on aga Tallinna kesklinna vanadest majadest buldooseriga üle sõita või uus värvikiht üle tõmmata.

Loomulik linna nooremine pidi olema Nõukogude Liidu arenemise märgiks. Õnneks suure ümberkorralduse käigus kõiki vanu hooneid kesklinnast maha ei lammutatud ja üksikuid taastatud pärleid leiab praegugi. Video põhiliseks hoiakuks tundub olevat Nõukogude võimude tava ajalugu unustada - selle reportaaži puhul siis arhitektuuri näol.

Videos näeb kaadreid üle kogu linna ning muuhulgas ka uuest Mustamäe elurajoonist, Võiduväljakust (praegune Vabaduse väljak), Sakala tänavast ja Pärnu maanteest. Värvikaid kommentaare vanade majade kohta on videos mitmeid ning kõlavad stiilis "ettenägelikud on siia raudvitsad ümber pannud et väsinud majake areneva linna käest müksu ei saaks", "häbi pärast kuku või ümber" ning "siin on endine maja ilmselt liiklusmärgi hoidmiseks".

Vaata videost!