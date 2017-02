VANAD FILMIKAADRID 1961: Kosmosehullus NSV Liidus ja Valga tuubivabriku tähtis roll selles!

Kuuekümnendatel oli kosmose võidujooks USA ja Nõukogude Liidu vahel täistuuridel ning võimust võttis kosmosehullus. Üks tähtsaid ülesandeid, mida eestlased selles duellis mängisid, oli kosmosetoitude leiutamine ja pakendamine.

Pea kogu kosmosetoidu valmimise protsess toimus esialgu Eestis: Valgas avati 1961. aastal Orto tsehh koos esimese alumiiniumtuubideliiniga Eestis ning tuubidesse pandavate toitude eest vastutas Põltsamaa Põllumajanduskombinaat. Toidud valmisid peamiselt Põltsamaa kombinaadi toonase peatehnoloogi Irene Leitväli retseptide järgi, kellele jäeti üsnagi vabad käed. Tuubid täideti pasteetide, suppide, kohvi, tarretise, kohupiimapasta või kuulsa joogiekstrakti Kosmosega. Kuigi Põltsamaa tuubitoit tegelikult orbiidile ei pääsenud, oli ta Nõukogude Liidus populaarne nii noorte kui vanade seas.

Kosmoselendude graafik oli kõrgelt salastatud, kuid Põltsamaa kombinaadi töötajad said üsna kiirelt jälile faktile, et alati ligi kaks kuud enne kosmoselende anti sisse suurem tellimus. See tähendas, et kombinaadi töötajad olid Nõukogude Liidu võimudele teadmata kõrgelt hoitud riigisaladustesse pühendatud.

Vaata videost, milline nägi välja tuubide valmistamise protsess ja kuidas käis töö Valga Orto tšehhis!