Kuna Tallinna rahvastiku arv suurenes tunduvalt peale teist maailmasõda ning ka suurtööstuse arenguga kaasnes suurem vee tarbimine, vajas Tallinn põua-aastatel kiiret lahendust. 1960. aasta on raiutud ka Linda kivile, kuna sel aastal oli kivi täielikult veest väljas peale 52 aastat ning arvatavasti töötas tugeva motivaatorina uue kanali rajamisel.

Suurimakas veetarbijaks oli lähedal asuv tselluloosivabrik, kes kasutas ära veerandi kogu linnas kasutatavast veest tihtipeale vajades kuni 60 000 m³ vett ööpäevas. Selleks, et veelgi suurendada Ülemiste järve vee kogust, rajati Ülemiste - Pirita kanal, et sammu pidada aasta aastalt suureneva nõudmisega. Niisiis alustati Lasnamäel lõhkamistöödega, et lihtsustada ekskavaatorite tööd ning juhtida osa Pirita jõe veest Ülemiste järve.

